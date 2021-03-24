نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعراض الوضع الصحي في توكلنا ومعاني أكواد الوضع الصحي في تطبيق توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعراض الوضع الصحي في توكلنا 1442، من أهم الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية؛ حيث عمدت الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الصحة إلى إنشاء تطبيق توكلنا بالتعاون مع هيئة سدايا، وذلك أثناء انتشار أزمة كورونا العالمية؛ تسهيل حصول المواطنين على التصاريح الأمنية أثناء فترة فرض الحظر، وبعد ذلك تم تضمين تطبيق توكلنا العديد من الخدمات، أبرزها استعراض الحالة الصحية التي تساعد المواطنين في اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا من خلال مجموعة من الألوان.

استعراض الوضع الصحي في توكلنا

تعد خدمة استعراض الحالة الصحية في تطبيق توكلنا من أهم الخدمات التي يقدمها التطبيق للمواطنين؛ حيث أنه يمكن المواطنين من التعرف على الحالة الصحية من خلال اللون الذي يظهر في التطبيق، فكل لون يشير إلى حالة صحية سواء مصاب بفيروس كورونا، أو مخالط، أو أنه غير مصاب.

لا تقتصر خدمة استعراض الوضع الصحي في توكلنا على معرفة الحالة الصحية فقط، ولكن ينبه المواطن بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، بالإضافة إلى تحذير الحالات المخالطة من الخروج، وضرورة التزام الحجر الصحي.

معاني أكواد الحالة الصحية في تطبيق توكلنا

تستخدم أكواد الوضع الصحي في تطبيق توكلنا عند التوجه إلى الأماكن العامة كالمراكز التجارية, والمكاتب الحكومية؛ وذلك لمعرفة حالة المواطنين الصحية، وهذه الأكواد عبارة عن ألوان، كل لون يشير إلى حالة صحية معينة، والإجراءات الواجب اتباعها مع كل حالة صحية، والجدول التالي يوضح الحالة الصحية للمستخدمين حسب كل لون:

الحالة الصحية اللون الأخضر الغامق يدل على أن المستخدم حصل على تطعيم كورونا. الأخضر الأخضر الفاتح يدل على أن المستخدم غير مصاب بفيروس كورونا. يدل على أن المستخدم وافد إلى المملكة، وعليه أن يلتزم بالحجر الصحي. الأزرق يدل على أن المستخدم وافد إلى المملكة من الدول المنتشر بها الفيروس، وعليه أن يلتزم بالحجر الصحي حتى يثبت عدم الإصابة. البنفسجي يدل على المخالطة لأحد المصابين، وعليه الالتزام بالحجر الصحي. البرتقالي يدل على الإصابة بفيروس كورونا، وعليه الالتزام بالعزل المنزلي، وعدم التواجد في الأماكن العامة والخاصة حتى يتعافى. البني

استعراض الوضع الصحي للتابعين

يقدم تطبيق توكلنا خدمة استعراض الوضع الصحي في توكلنا للتابعين؛ حيث يستطيع المستخدم استعراض الحالة الصحية للتابعين من الأبناء، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى الموقع الرسمي لتطبيق توكلنا. النقر على أيقونة تسجيل الدخول. العمل على تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على الخدمات الصحية، واختيار خدمة استعراض الوضع الصحي للتابعين. العمل على تسجيل البيانات الشخصية الخاصة بالتابعين المراد استعراض الوضع الصحي لهم. النقر على مشاركة الوضع الصحي، مع ضرورة تحديد مدة استعراض الوضع الصحي للتابعين في تطبيق توكلنا.

في النهاية نكون تعرفنا على كيفية استعراض الوضع الصحي في توكلنا للمستخدم والتابعين والمكفولين، من خلال زيارة الموقع الرسمي تطبيق توكلنا، كذلك يستطيع المستخدم استعراض الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا على الجوال.