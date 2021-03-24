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عمر شويل - جدة تم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ولذلك من خلال موقع ثقفني نقوم بتوضيح طريقة متابعة الطلب على المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي، وذكر الفئات المستثناة لتحسين العلاقة التعاقدية،حيث أن تقوم الوزارة بتقديم 3 مبادرات للمواطنين السعوديين المستفيدين وهما، (خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي) وهذه من أهم المبادرات والخدمات الرئيسية، بالإضافة إلى ذلك هذه المبادرة تشمل مبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، وهذا من ضمن الضوابط المحددة لكي يتم مراعاة حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

طريقة متابعة المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي 1442 هجرياََ :

ولذلك تم العناية التابع للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصتاََ تويتر على جميع التساؤلات والاستفسارات، على التقديم على مساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، ولذلك إضافة حالة الطلب لكي يتم المراجعة تحت الدراسة، ولذلك لا بد من إنتظار الصرف الياََ، ولذلك الإعلان أيضاََ عن عدم وجود موعد محدد لصرف مساعدة المقطوعة.

تحسين العلاقة التعاقدية :

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، ولذلك تم استثناء فئات ولذلك من خلال موقع ثقفني نوضح لكم الفئات المستثناة :

العمالة المنزلية. عمال الزراعة. الرعاة. عمال البحر. أفراد الأسرة صاحب العمل. العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.

ومن الجدير بالذكر بعد الإعلان عن الفئات المستثناة سوف نقوم بتوضيح أن الرعاة إضافة معهم من في حكمهم، وإضافة عمال البحر الذي يعلمون في السفن حوله حوالي 500 طن، ومن المؤكد أن أفراد أسرة صاحب العمل تشمل(زوجته، أصوله، وفروعه) الذين يعملون في المنشأة، لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربيها.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني السعودي، ولذلك الهدف من ذلك دعم رؤية الوزارة في عمال جاذب، وهذا لكي يتمكن تنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل داخل المملكة العربية السعودية.