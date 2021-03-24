دوت الخليج – محمد شيبان

اختتمت مساء اليوم على صالة نادي هجر بالاحساء بطولة الصعود الى دوري الدرجة الأولى لكرة الطائرة تحت رعاية رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطائرة الدكتور خالد بن منصور الزغيبي وحضور مدير مكتب وزارة الرياضة بالأحساء وبمشاركة الأندية المتأهله الثمانية : نادي أبها ونادي الشباب ونادي العمران ونادي الجواء ونادي التعاون ونادي الانطلاق ونادي مضر ونادي عكاظ وقد تأهل لدور نصف النهائي 4 فرق هي : نادي العمران ونادي أبها ونادي الشباب ونادي الجواء

وفي الختام سلم الدكتور الزغيبي كأس البطولة لنادي الشباب لحصولة على المركز الأول والميدالية الفضية لنادي أبها لحصولة على المركز الثاني وحصل على جائزة أفضل لاعب شامل في البطولة اللاعب الواعد عبدالله الخلف من نادي العمران وبهذه النتيجة يصعد نادي الشباب أولاً ونادي أبها ثانياً إلى مصاف اندية الدرجة الأولى في الموسم القادم وقد برز من نادي أبها اللاعب أحمد القحطاني ومن نادي الجواء اللاعب ياسر الثبيتي ومن الشباب أحمد آل دريش.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزغيبي يرعى ختام بطولة الصعود لدوري الدرجة الأولى لكرة الطائرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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