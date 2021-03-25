اللحظات الجميلة في حياتنا.. بقلم / تركي الحجيلي

لا أنتظر بأن أفعل الأشياء لكي أكون في مزاج جيد، وإنما أقوم بالأشياء التي تجعل مزاجي جيد، وأسوء خطوة يمكن ان أتبعها في حياتي هي السكوت لمدة طويلة جداً وأن يتعكر مزاجي لمدة طويلة لا حسبان لها، فالأشياء الجيدة التي أقوم بها تجعل مزاجي في حالة جيدة لا يرثى لها.

وعندما أمر في لحظات جيدة، اتواصل مع من أحبه وأعود إلى المحادثات الجميلة، وأعود إلى استيديو الهاتف المحمول وألقي نظره على الصور والمقاطع الجميلة التي جمعتني في لحظات جميلة في حياتي لا تنسى لي اطلاقاً، فتغمرني الابتسامة طيلة تصفح هذه اللحظات التي لا تنسى من حياتي

أعود إلى مذكرة الملاحظات في الهاتف، وتحديداً إلى مستند اسميته “اللحظات الجميلة” في هذا المستند لحظات جميلة في حياتي لم انساها اطلاقاً، أعود لها كل مرة عند ضيق الحياة بي وتسعدني دوماً وتجعلني في حالة مزاج رائعة لا مثيل لها وتجعلني في قمة السعادة.

تدفعني هذه اللحظات الجميلة من حياتي بأن أقوم بمزيد من الأمور الجميلة، ومزيد أكثر فأكثر، فكلما داهمني شعور شيء من السوء أقوم بقراءة هذه اللحظات الجميلة التي قضيتها في حياتي منذ سن الصغر إلى سن شبابي، فهذه اللحظات الجميلة تحقق لي نوعاً من النصر على شعور السوء والراحة المستقرة، فالمشي في قراءة الحروف هو كالرياضة التي تبعث الأكسجين في داخل رئتي، فتضخ كمية هواء داخلي تشعرني بالسعادة عندما اعود إلى هذه اللحظات الجميلة من حياتي وتمدني بمشاعر وأحاسيس مرهفة عند قراءتها فهي تشعرني بالراحة والطمأنينة عند قراءتها كل يوم في منتصف الليل وتمدني لحظاتي الجميلة بالأمل والتفاؤل وتبعدني عن كل شعور سيء قد يصيبني في حياتي.

اللحظات الجميلة من حياتي تسعدني بالراحة دائماً، فالأوقات الجيدة لا تقاس بفعل الأشياء وإنما تقاس بالقيام بالأشياء التي سوف تساعد على بناء اللحظات الجميلة الخالدة في الحياة التي لا تُنسى إطلاقاً، فالعمر لحظات لكن بعض اللحظات عمر.