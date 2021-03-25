الرسم بالهواء الطلق في ملتقى همسات للفنون

دوت الخليج : د.سحر رجب – الأحساء

اختتمت إدارة همسات الثقافية قسم الفنون التشكيلية بمحافظة الأحساء التجمع الفني والذي استمر لمدة يومين متتاليين بمنتزة المشقر الشيباني بمشاركة أكثر من ٦٠ فنانةً وفنانآ تشكيليآ’ بعدة فنون متنوعة

تحدثت إلينا منسقة همسات الأستاذة / زينب سعيد القديم عن أهداف هذا التجمع وقالت أطلقنا الإستعدادات قبل أكثر من عشرة أيام والتنسيق وإعداد قائمة بالمشاركين والأركان الفنية فكان من ضمنها الرسم المباشر

والكورشية والديكوباج وكذلك أركان الحناء والرسم على الوجهه والخدع السينمائية وركن التصوير والتغطيات الإعلامية بإشراف الأستاذة / خديجه العبادي وتم أيضاًعرض أكثر من ٥٠ لوحةً فنيةً لفناني همسات الثقافي

وكذلك قالت / زينب أنني سعيدة بما شاهدت من إنجازٍ وتفانٍ من المشاركين بالأعمال التطوعية التي هدفها هي الفرد والمجتمع والرقي به في كافة المجالات والأصعدة ”

ومن ناحية أخرى تحدث الأستاذ/ ياسر الشايب وهو المنسق والمتابع لهذا الحدث الفني قائلاً نهدف بهذه الأنشطة هو المضي على إحتواء كافة المواهب وتقديمها للساحة على طوال العام وذلك حسب رغبة كل فنان ‘ وكذلك التنسيق لتنظيم المعارض الفنية الشخصية بهدف تعرف المجتمع على هذه المواهب التي تكون مختفية على الأغلب”

وكان من ضمن المشاركين الفنان / حسن الحسين. والفنانات / زهراء الناصر’ زينب الشايب ‘ نرجس المنسف’ ريم وساره المطير’ فاطمه الحميدي’ وكذلك زهره وفاطمه الرشيد ‘ ورقيه البريمان وسمانه آل طه’ وساره الناجم ‘ورباب ونورا السماعيل وأمنه الغافلي’ وامل الحمود وزينب البخيتان وابتهال الشايب ورمله السالم ‘ وكذلك زينب الخواجه والإعلامي/ جاسم العبود

وأثناء الجولة بالفعالية تحدث إلينا المشرف العام لمجموعة همسات الثقافية الأستاذ / هلال العيسى

بقوله رغم مايحدث من جائحة كورونا والإحترازات الصحية إلا همسات ماضٍ في تقديم الأنشطة والفعاليات والدورات والورش التدريبية والمسابقات المتنوعة بمجالات عدة منها التصوير والفني. والصحي والمبادرات الإنسانية ومنها زيارات المرضى ومبادرة العطاء التي تصب في صالح العوائل المتعففة ‘ وذلك تماشياً مع قرارات وزارة الصحة والدولة وإتباع التعليمات وتطبيقها لما فيه مصلحة أفراد المجتمع’ وحماية الأرواح ” وتحدث العيسى بخصوص الفعالية أنها تهدف بالمقام الأول في إبراز الموهبة الفنية التي باتت بالسنوات الأخيرة مصدر سعادة متمثلة في إبداع الفنان الذي يستمتع في إخراج الفن أمام الجمهور الذي ينتظر الجديد في كل فعالية ‘ كذلك يعتزم الفريق بالأيام القادمة التخطيط لإقامة المعارض الفنية الخاصة في أعضاء همسات واستقطاب أكبر عدد من فنانات وفنانين الأحساء