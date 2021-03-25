شُكرٌ نابعٌ من القلب .. بقلم الكاتبة | أمل الأحمر

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طوبي لمن عاشوا آلاف الحياة. ولهم بكل طالب علمٍ حياة.
تولد حياة الإنسان من رحم العلم ، ولكنها تبقى تائهة إلى أن تمسكها وترشدها يدٌ حنونة ، ما أجملها من يد.
ما نحن إلا كواكب تائهة و أنتم شمسنا المرشدة و لولاكم بعد توفيق الله لما اهتدينا إلى مجموعة العلم و ثبتنا في مداراتكم.
عسانا نكون نجوماً في سماء عطائكم الواسعة و لكن مازلنا شهب عابرة تخجل من کرمكم وعطائكم الذي لا مثيل له.
أنتم أشجار النخيل العامرة الظليلة و نحن مجرد واحة متلاشية ضئيلة نحاول الوفاء بفضلكم و نعجز في كل محاولة .
أنتم المناضلون بالأقلام ، تكوون جراح الجهل لعلاجها ثم تربتون عليها بعلمكم حتى تصل للشفاء و التكامل.
أنتم من أوعزتمونا للوقوف و أعنتمونا على ترك الجروف و لقنتمونا جل الحياة بدءاً من الحروف.
أمعلميّ ..
نحن نعجز أن نصف فضلكم طوال العام في يوم واحد.
نحن لن نصل إلى رتبة شكركم و إنما سنقدم لكم ظل شکر ، أو برعم امتنان لكنه نابع من القلب.
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