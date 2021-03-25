المستقبل… بقلم / شهد المطرفي

ماذا يمثل المستقبل؟ وكيف نستطيع إعادة صياغته ليتناسب مع رؤيتنا وطموحاتنا؟

لطالما كان المستقبل يمثل لي ذلك النفق الطويل الذي تلاشى بنهايته كل أثر للنور وأنا تلك السائرة التي تضع المخططات وتبذل المجهودات ولكنها مازالت في حيرة المجهول لا تعرف ماهو النور الذي ينتظرها في نهاية النفق، والمستقبل لا يمثل نفق مظلم وحيد بل يمثل دوامة لانهائية تستمر حتى لحظات تنفسك الاخيرة، طوال حياتك تترقب ذلك المستقبل وتحاول الحصول على الأفضل منه، ولكن في أحياناً أخرى تبقى محاصراً بالخوف عاجزاً عن الإفلات من قبضته حتى بعد بذل كل تلك الجهود المضنية في محاولة صنع مستقبل جيد على الأقل، ولا يدرك أحد أن الخوف جزء من طبيعتنا البشرية لا نستطيع العيش بدونه لكن نحن من نملك قرار الاستسلام له أو المضي قدماً معه، ولا ندرك أن المغامرة والمخاطرة تكمن في المجهول العاقبة، تكمن في المستقبل الذي لو عرفنا ماسيحدث فيه لفقدنا لذة النجاح الكامنة في النهاية التي كنا نخشاها، لا يستطيع الإنسان مواجهة المستقبل والنجاح فيه إلا بتقبل أنه بشر يخطئ ويصيب، ينجح ويفشل، يضحك ويبكي، كلما تقبلنا طبيعتنا المكونة لنا كلما تقبلتنا الطبيعة المحيطة بنا ومن ذلك المستقبل، وعندما تضع خططك لاترفع سقف آمالك عالياً حتى لايهشمك إن سقط عليك، ضع خططاً مقبولة بأهداف واضحة وبدون آمال زائفة واستعد دائماً للخسارة أكثر من استعدادك للنجاح، والأهم من هذا كله احذر أن يشغلك مستقبلك عن حاضرك، احذر من ذلك السباق الذي تحاول فيه اللحاق بمستقبلك الذي سيأتي بينما يتلاشى من بين يديك حاضرك وتذكر مستقبلك سيأتي ولكن حاضرك لن يعود.