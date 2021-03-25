الكاتبة تغريد الطاسان : الدين وسياسة الدولة والانتقاد الجارح خطوط حمراء لا أتجاوزها في كتاباتي

دوت الخليج – أحمد الأحمدي

استضافت قناة روتانا خليجية مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 / 8 / 1442 هـ في برنامج ” طارق شو ” الكاتبة تغريد الطاسان مع المقدم طارق الحربي

أستهلت حديثها عن بداياتها في عالم الكتابة قائله “دفتري كان رفيق مراهقتي ووالدي لم يكن كاتبا ، لكن يعشق الكتاب ولديه مكتبة من أندر المكتبات

وأضافت المنتديات كانت نافذتي الأولى على عالم الكتابة ، ويجب أن نتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي بحذر ، لستُ كاتب نخبوية ، وليست لدي أي طقوس للكتابة ، وأحيانا أكتب في فوضى وصخب ودوشة عيالي والبيت والعمل .

و أكملت حديثها هناك “انتهاكات محرمة” لدى مشاهير التواصل ، لدينا قيم وطنية واجتماعية هامة يجب أن نسارع لغرسها في المجتمع ، هذه القيم لا يمكن أن نغرسها من خلال مشاهير غير مثقفين، بلا انتماءات وطنية

فيما نوهت خلال اللقاء أن المسلسلات التركية خطر يجب أن نوقفه ، و ⁧رمضان‬⁩ فرصتنا الذهبية لتقديم أعمال تصحح المعلومات التاريخية والوطنية بحبكة جاذبة.

و ذكرت أن الدين وسياسة الدولة ، والانتقاد الجارح خطوط حمراء لا أتجاوزها في كتاباتي ، لا أحد فوق النقد، لكن النقد له أدبيات والتفاعل مع انتقادات متابعيني أحد حقوقهم عليّ.