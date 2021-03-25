العودة إلى الحياة الطبيعية…. بقلم / أحمد الأحمدي

فيروس كورونا أو كارثة كورونا القادم من شرق آسيا تحديداً الصين الذي اجتاح العالم خلال أشهر قليله و سرعة انتقاله و انتشاره ، لم يرى العالم اجمع كارثة كهذي تسود العالم بأكمله من قبل و اضرت بالدول العظمى و الصغرى اقتصادياً و اجتماعياً ، و اغلقت الدول حدودها و منعت السفر و التنقل ، توقفت الحياة بكاملها عن العمل ، خوفاً لإنتشار وانتقال الفيروس إليها

فيروس صغير لا يرى بالعين المجردة يخلف ورائه الكثير من الخوف وعدم الأطمئنان و العديد من الموتى و الحالات الحرجة المتكدسة بالمستشفيات ، لا يفرق بين الفقير و الغني المواطن و المسؤول الصغير و الكبير كورونا الجميع سواسية امامه

بعد ما عاش الجميع تفاصيل الحياة خلال هذي الجائحة من تطبيق الاجراءات الاحترازية المشددة ، وكثرت تداول الأخبار السلبية و الأجواء المشحونة بالتوتر و القلق ، و أنتظار ماذا يخبي غداً من أخبار إيجابية بمثابة الأكسجين للعالم

هل يعيد البشر التفكير بالحياة الجميلة و المطمئنة و الأمن و الرخاء الذي يسود المجتمع قبل هذا الفيروس الصغير ، وبعد الفترة الصعبة التي مر بها العالم اجمع و يبتعدوا عن التذمر و كثرت القلق من أمور الحياة و الأقدار التي تكمن ورائها ، وشكر الله على كل حال

الفيروس الصغير جداً الذي لا يُرى بالعين المجردة أعطى لجميع البشر درساً مهماً بشكر النعم و الإقتناع و الرضى بما يملك الإنسان عن غيره و بما قسمه الله له ، و الابتعاد عن الحسد و الكراهية بين البشر وأنهم جميعاً سواسيه لا فرق بينهم إلا بالتقوى ، لكن يبقى السؤال الأهم الذي يتردد كل يوم على مسامعنا ، هل تعود الحياة بعد كورونا الى طبيعتها ؟