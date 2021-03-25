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فيروس كورونا أو كارثة كورونا القادم من شرق آسيا تحديداً الصين الذي اجتاح العالم خلال أشهر قليله و سرعة انتقاله و انتشاره ، لم يرى العالم اجمع كارثة كهذي تسود العالم بأكمله من قبل و اضرت بالدول العظمى و الصغرى اقتصادياً و اجتماعياً ، و اغلقت الدول حدودها و منعت السفر و التنقل ، توقفت الحياة بكاملها عن العمل ، خوفاً لإنتشار وانتقال الفيروس إليها
فيروس صغير لا يرى بالعين المجردة يخلف ورائه الكثير من الخوف وعدم الأطمئنان و العديد من الموتى و الحالات الحرجة المتكدسة بالمستشفيات ، لا يفرق بين الفقير و الغني المواطن و المسؤول الصغير و الكبير كورونا الجميع سواسية امامه
بعد ما عاش الجميع تفاصيل الحياة خلال هذي الجائحة من تطبيق الاجراءات الاحترازية المشددة ، وكثرت تداول الأخبار السلبية و الأجواء المشحونة بالتوتر و القلق ، و أنتظار ماذا يخبي غداً من أخبار إيجابية بمثابة الأكسجين للعالم
هل يعيد البشر التفكير بالحياة الجميلة و المطمئنة و الأمن و الرخاء الذي يسود المجتمع قبل هذا الفيروس الصغير ، وبعد الفترة الصعبة التي مر بها العالم اجمع و يبتعدوا عن التذمر و كثرت القلق من أمور الحياة و الأقدار التي تكمن ورائها ، وشكر الله على كل حال
الفيروس الصغير جداً الذي لا يُرى بالعين المجردة أعطى لجميع البشر درساً مهماً بشكر النعم و الإقتناع و الرضى بما يملك الإنسان عن غيره و بما قسمه الله له ، و الابتعاد عن الحسد و الكراهية بين البشر وأنهم جميعاً سواسيه لا فرق بينهم إلا بالتقوى ، لكن يبقى السؤال الأهم الذي يتردد كل يوم على مسامعنا ، هل تعود الحياة بعد كورونا الى طبيعتها ؟
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العودة إلى الحياة الطبيعية…. بقلم / أحمد الأحمدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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