شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الخميس

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس ، عن تسجيل 482 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 6 حالات وفاة ، و 360 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 386782 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 375831 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6630 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الخميس .

وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بين مناطق المملكة كالتالي :