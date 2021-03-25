شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الخميس

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بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس ، عن تسجيل 482 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 6 حالات وفاة ، و 360 حالة تعافي .
وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 386782 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 375831 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6630 حالة وفاة .
وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الخميس .
وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بين مناطق المملكة كالتالي :
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