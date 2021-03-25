“الداخلية” تنفذ حكم القتل قصاصاً بمواطن قَتل آخر بإطلاق النار عليه

بلادي – الرياض :

نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الخميس)، حكم القتل قصاصاً في مواطن بمكة المكرمة، وذلك لإدانته بإطلاق النار على مواطن آخر مما أدى لوفاته.

وأوضحت الوزارة أن المدعو/ صالح بن سالم بن ذياب المسعودي، أقدم على قَتل/ وقيت بن حسن بن عبدالله المالكي، وقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه.

وأوضحت أن التحقيقات مع الجاني المذكور، أسفرت عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا.

وأشارت إلى أن تنفيذ الحكم تأجل حتى بلوغ القصَّر من ورثة القتيل وثبوت أهليتهم واتفاقهم مع بقية الورثة على تنفيذ القصاص، ثم ألحق بالصك الحكم بثبوت بلوغ وتكليف القصَّر من ورثة المجني عليه ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني.

وتابعت بأنه تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ الحكم بحق الجاني اليوم.