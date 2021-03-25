إغلاق 7 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق بعد رصد إصابات بكورونا بين المصلين

بلادي – الرياض :

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الخميس)، 7 مساجد -مؤقتاً- في 6 مناطق، بعد رصد 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأوضحت الوزارة أنه تم رصد حالتي إصابة في مسجدين بمنطقة الرياض، أما باقي الإصابات فكانت في 5 مساجد أخرى بمناطق الحدود الشمالية، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وتبوك، بمعدل إصابة بكل مسجد.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي تقصير في تطبيق هذه الإجراءات بالمساجد من خلال الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.

الجدير بالذكر أن عدد المساجد التي تم إغلاقها خلال 46 يوماً وصل إلى 364 مسجداً، وتم فتح 347 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.