السماح بإلقاء الكلمات الوعظية بالمساجد مع استمرار تعليق المحاضرات والدروس

بلادي – الرياض :

وجه وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بالسماح بإلقاء الكلمات الوعظية في المساجد والجوامع وبمدة لا تتجاوز العشر دقائق، مع بقاء تعليق الدروس والمحاضرات “عن بُعد”.

جاء ذلك في تعميم أصدره الوزير لعموم فروع الوزارة بمناطق المملكة للعمل بموجبه.

وأكد الوزير، في بيان أصدرته الوزارة اليوم، على منسوبي المساجد مراعاة الأخذ بكل الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة، لضمان سلامة مرتادي بيوت الله.