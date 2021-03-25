“الموارد البشرية” تعتزم إلزام مستفيدي الضمان القادرين على العمل بقبول الفرص الوظيفية المناسبة لهم

بلادي – الرياض :
أوشكت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على وضع اللمسات النهائية، على فصل كامل ضمن اللائحة التنفيذية الجديدة للضمان الاجتماعي، من أجل تشجيع وتأهيل المستفيدين من الضمان الاجتماعي للتحول إلى سوق العمل.
ووضعت الوزارة، وفقا لـ”المدينة”، عدداً من الضوابط والتعليمات ومنها ضرورة أن يثبت المستفيد القادر على العمل جديته في البحث عن عمل مناسب، وأن يقبل أي عرض عمل مناسب يحصل عليه في حال توافقه مع إمكانياته ومهاراته.
ونصت الضوابط التي وضعتها الوزارة على إيقاف المعاش الضماني عن القادرين على العمل إذا ثبت عدم جديتهم أو عدم قبول العروض الوظيفية المتاحة، علما بأن شرط البحث عن عمل لا يقتضي إلزام المستفيد بالانتقال من مدينته للبحث عن عمل.
كما حددت الضوابط مستفيدي الضمان الاجتماعي الذين يتم استثناؤهم من شرط البحث عن عمل، وهم المستفيد غير القابل للتأهيل، أو الطالب المتفرغ للدراسة الذي يتراوح عمره بين 18 و25 سنة، ومَن يقدم رعاية لأحد أفراد الأسرة، كما يجوز للوزير الاستثناء من شرط البحث عن عمل إذا اقتضت ذلك ظروف المستفيد الاجتماعية.
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