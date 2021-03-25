“الجزائية” تصدر حكمًا بالسجن والغرامة على 4 أشخاص اعتدوا على مراقبي أمانة جدة أثناء إزالة تعديات

بلادي – الرياض :
أفادت أمانة محافظة جدة بأن المحكمة الجزائية أصدرت أحكاما بالسجن لمدة عام على 4 أشخاص اعتدوا على مراقبي الأمانة، أثناء أداء مهامهم في إزالة تعديات محطة وقود.
وأوضحت الأمانة أن الحكم تضمن أيضًا إلزام المتهمين بسداد قيمة التلفيات التي لحقت بالمركبات الرسمية، إضافةً إلى توقيع غرامة مالية.
وكان فريق من المراقبين التابعين لأمانة جدة تعرضوا في مايو من العام الماضي، للاعتداء بالضرب من قبل عدة أشخاص أثناء أداء عملهم بإزالة تعديات بطريق مكة القديم، كما تعمد أحدهم صدم مركبة تابعة للأمانة ما أدى إلى تحطم زجاجها.
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