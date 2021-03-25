أمير الرياض يوجه بتكثيف الجولات الرقابية على أماكن التجمعات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين

بلادي – الرياض :

وجه أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، بتكثيف الجولات الرقابية على أماكن التجمعات في الأسواق والمطاعم والاستراحات وغيرها، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين.

وكانت غرفة عمليات متابعة تطبيق الاحترازات ورصد المخالفين في إمارة المنطقة قد رصدت 13710 مخالفات عدم التزام بالإجراءات الاحترازية، وأغلقت 17 منشأة.

وضُبطت هذه المخالفات خلال جولات رقابية نفذها العديد من القطاعات الحكومية، منها أمانة الرياض وشرطة وصحة المنطقة وهيئة الترفيه، خلال الفترة (2 – 8) شعبان الجاري.