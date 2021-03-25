أمر ملكي بتعيين الأمير سعود بن عبدالمحسن سفيرًا لدى البرتغال بمرتبة وزير

بلادي – الرياض : أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكيًا بتعيين الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، سفيرًا للمملكة لدى الجمهورية البرتغالية بمرتبة وزير. وفيما يلي نص الأمر الملكي: الرقم : أ / 451. التاريخ : 12 / 8 / 1442 هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 386 ) بتاريخ 21 / 7 / 1442هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت : أولاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية البرتغالية بمرتبة وزير. ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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