‏”الغذاء والدواء” توضح النسبة الآمنة لـ”الفلورايد” في مياه ‏الشرب المعبأة

بلادي – الرياض :
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من أن استهلاك كميات عالية أو قليلة، من مادة الفلورايد الموجودة في مياه الشرب المعبأة؛ له آثار سلبية على الصحة بشكل عام.
وأوضحت الهيئة أن الحدود الآمنة لمادة الفلورايد في مياه الشرب المعبأة تتراوح ما بين 0.7 و1.5 ملغ/لتر، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.
وأشارت إلى أن مياه الشرب المعبأة هي أحد مصادر مادة الفلورايد، والتي لها أثر إيجابي في الوقاية من تسوس الأسنان.
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