‏”الغذاء والدواء” توضح النسبة الآمنة لـ”الفلورايد” في مياه ‏الشرب المعبأة

بلادي – الرياض :

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من أن استهلاك كميات عالية أو ‏قليلة، من مادة الفلورايد الموجودة في مياه الشرب المعبأة؛ له آثار ‏سلبية على الصحة بشكل عام.‏

وأوضحت الهيئة أن الحدود الآمنة لمادة الفلورايد في مياه ‏الشرب المعبأة تتراوح ما بين 0.7 و1.5 ملغ/لتر، وفقًا ‏لمعايير منظمة الصحة العالمية.‏

وأشارت إلى أن مياه الشرب المعبأة هي أحد مصادر مادة ‏الفلورايد، والتي لها أثر إيجابي في الوقاية من تسوس الأسنان.‏