الكاتبة وسيدة الاعمال تغريد الطاسان: وطنيتي تحتم علي أن أكتب أشياء تخدم وطني

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دوت الخليج – رناد المزيني
استضافت قناة روتانا خليجية اليوم الأربعاء , الموافق 11 شعبان 1442 , ضمن برنامج (طارق شو) الذي يقدمه المقدم طارق الحربي , الكاتبة وسيدة الأعمال والرئيس التنفيذي لمؤسسة تغريد للإعلام والتدريب , تغريد الطاسان
ابتدأت تغريد حديثها قائلة : بأن بداياتها كانت سيدة أعمال ثم توجهت بعد ذلك لمجال الكتابة لتصبح كاتبة رأي , ذكرت أنها تهوى الحرف والكتابة منذ الصغر , بداية من المكتبة التي كان يملكها والداها والتي كانت من أندر المكاتب , وأخذت حب الكتابة منه رغم أنه لم يكن كاتباَ , صرّحت قائلة “دفتري كان رفيق مراهقتي , ونمط الحياة الاجتماعية قديماً كان يشجعني على الكتابة لعدم وجود الملهيات.
ثم ذكرت أنها توجهت بعد ذلك ودخلت عالم المنتديات التي كانت نافذتها الأولى في عالم الكتابة , وكانت حينها في منتصف ذروتها , ثم تدرجت لوسائل التواصل الاجتماعي , وقد نبهت قائلة أنه يجب علينا أن نتعامل مع المنصات بحذر , لاختلاف الوضع بين الماضي والحاضر
وتدرجت في حديثها قائلة لدينا قيم وطنية وإجتماعية هامة يجب أن نسارع لغرسها في المجتمع , هذه القيم لا يمكن أن نغرسها من خلال مشاهير غير مثقفين , وأن الدين والسياسة والدولة والانتقاد الجارح , خطوط حمراء لا أتعداها في كتاباتي , لا أحد فوق النقد ولكن النقد له أدبيات
وقد أوضحت الأستاذة تغريد أن طبيعة الأزمان تختلف , ونحن الآن في النمط السريع , ثم صرّحت قائلة أن وطنيتي تحتم علي أن أكتب أِشياء تخدم وطني , وأنه يجب نوظف الحرف لخدمة الوطن , وهذا ما أعمل عليه الآن.
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