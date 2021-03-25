تغريد الطاسان: المكتبة كانت تمنحني رقي ذاتي وتغنيني عن أي شيء آخر

دوت الخليج – تركي الحجيلي حلت كاتبة الرأي وسيدة الأعمال تغريد الطاسان، ضيفة في قناة روتانا خليجية وتحديداً برنامج “طارق شو” مع المذيع المتألق طارق الحربي في يوم الأربعاء الموافق 24/3/2021 مارس وذكرت الطاسان خلال اللقاء أن في بداياتها كانت سيدة أعمال قبل أن تصبح كاتبة رأي، وأنها تربت على ثقافة أهل القصيم إضافة إلى ثقافة أهل الحجاز، وأكدت الطاسان أن الخطوط الحمراء التي من الاستحالة تجاوزها خلال كتابتها هي الدين وسياسة الدولة وكذلك الانتقاد الجارح الهادم، وبينت الطاسان أن لا أحد فوق النقد وأن انتقادات المتابعين لها بحسابها الشخصي على تطبيق تويتر أنه أحد حقوقهم، ولكن بأن يكون الانتقاد بأدب بعيداً عن التجريح والنقد الهادم وأضافت الطاسان أن المنتديات كانت بداية انطلاقتها الأولى في عالم الكتابة مبينه أنه يجب التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي بحرص وحذر، وأوضحت الطاسان أن أول كتاب لها في عالم الكتابة كان بعنوان “مراهقة بزمن العولمة”، وأضافت الطاسان أن المكتبة كانت تمنحها الرقي الذاتي وتغنيها عن أي شيء آخر، وأشارت الطاسان بأن والدها رحمه الله لم يكن كاتباً ولكنه كان يعشق المكتبات وقراءة الكتب وأنه يهوى الحرف وكانت لديه مكتبة من أندر المكتبات الموجودة في المملكة، واختتمت الطاسان اللقاء بقولها أن الجميع لديه مسؤولية كبيره اتجاه الوطن، ونحن دوماً ودائماً نكون “من الوطن وإلى الوطن”.

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