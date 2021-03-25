الطاسان: أحبيت الكتابة من والدي رغم أن والدي ليس كاتب

دوت الخليج – تغريد السهلي

استضاف الإعلامي طارق الحربي في يوم الأربعاء في برنامجه اليومي “طارق شو ” عبر روتانا خليجية الكاتبة السعودية تغريد الطاسان بالتوقيت الساعة الحادية عشرة مساءً وأثار الحربي مع الكاتبة عدد من المواضيع الهامة

ومن الجدير بالذكر أن الكاتبة تغريد الطاسان من أبرز الكاتبات إذا درست بكالوريوس خدمة الاجتماعية في جامعة الملك سعود بمدينة الرياض وتخرجت منها ثم أكملت الماجستير في التربية وعلم النفس في جامعة كولومبوس، كما عملت العديد من الوظائف بين العامة والخاصة ومن بينها رئيسة تنفيذية لمجموعة تغريد للإعلام والتدريب، وسيّدة أعمال وعضوة في الغرفة التجارية بمدينة الرياض.

وخلال حوارها تحدثت د. الطاسان عن حياتها وبدايتها فالكتابة والتنقل من بين القصيم والرياض موضحة أنها تعلمت ثقافة القصيم والحجاز.

ومكتبة والدها لعبت دوراً مهما في حياتها مما جعلتها عاشقة لكتابة إذا أوضحت انها كانت سيدة أعمال قبل أن تكون كاتبة رأي وعملت الطاسان في صحيفة كويتية إذا تكتب مقالات أسبوعية وفي خلال عملها ككاتبة إذا جمعت مقالاتها وضعتها في كتاب اسمه فلسفة سعادة إذا يعتبر الكتاب بداية انطلاقها في العالم وإظهار هوايتها

وأضافت الطاسان” خلال حديثها عبر برنامج “طارق شو ” إذا علي ان اكتب بأشياء تخدم وطني وتسليط الضوء على الأشياء الذي يحاول الإعلام الخارجي طمسها ونشر الوعي وتطورات الذي يعيشها العالم.

وأفادت الطاسان أن هناك خطوط حمراء يجب على أن ابتعد عنها في كتاباتي هي الدين، وسياسة وطني، والانتقاد الجارح.

وتحدث اللقاء حول مقال نشرته الطاسان في صحيفة الحياة السعودية عن “انتهاكات محرمة” لدى مشاهير التواصل الاجتماعي: فكرة المقال أن لدينا روية ولدينا أهداف وطنية واجتماعية يجب علينا تحقيقها لن تحقق إلا بحالة واحدة اندفاع الشباب ويجب علينا أن ننشئ جيل محب للعمل وأن المسلسلات التركية خطر يجب علينا أن نقاطعها موضحة أن المسلسلات التركية تغير فكرة الشخص ومضيفة أن رمضان هي الفترة ذهبية لتقديم الأعمال التاريخية والوطنية بحبكة جاذبة تجعل أطفالنا محبين لهذه الأعمال.