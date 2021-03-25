صورة وتعليق: انهيار الضحكات

لا أحد يعلم أن هذه الضحكات ماهي إلا انهيارًا داخليًا تمثل على هيئة ملامح بريئة فهؤلاء ليسوا أبناءً مرفهين ولا يلعبون بالطين الباذخ المعطر، بل أطفالًاً ولدو في أشداق الفقر والجوع ورغم الصعاب هم يضحكون

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