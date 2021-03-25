الصديق وقت الضيق… بقلم / أبرار الجهني

أفضل ما يستند عليه الإنسان في حياته ويعينه على الحياة هو صديقًا وفيًا، وأن يكون هذا الصديق خير معين له على مصاعب الحياة وأم يشاركه في فرحه وحزنه، ويعاونه على القرب من الله والعمل الصالح ويبعده عن كل ما يسوئه، فالصداقة هي علاقة إنسانية واجتماعية بين شخصين أو أكثر، فالصداقة مبنية على الصدق و المحبة و التعاون و الإخلاص و التفاهم و الثقة و تنتهي الصداقة بفقدان أحد هذه الأركان، فإن الصديق الحقيقي هو الشخص الذي يعتمد عليه في وقت الشد و هو الشخص الذي تستطيع أن تجعله مأمن لجميع أسرارك، وهو الشخص الذي يغفر زلاتك وأخطائك الصغيرة

وهو الذي يرد عنك الإساءة في غيابك، لذلك دائمًا يقولون الصديق وقت الضيق..

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