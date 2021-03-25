دوت الخليج – علي بن زيد نفذت الكلية التقنية للبنات بالاحساء مساء اليوم بإشراف الاستاذه خلود العنزي والاستاذه جواهر الملحم

المحاضرة التوعوية حول “نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية” عن بعد من خلال منصة البلاك بورد والتي قدمتها المحامية والمستشارة القانونية بيان زهران، بهدف التعرف على مفهوم الجرائم الالكترونية، والتعرف على الإجراءات الوقائية لتفادي أي جريمة معلوماتية، حيث اوضحت المستشاره القانونية خلال البرنامج انواع الجرائم كذلك الخطوات القانونية المتبعه في رفع قضية على مرتكب الجريمة الالكترونية.

وتضمنت المحاضرة شرحاً لأنواع الجرائم المعلوماتية، وآليات التعامل معها والتي من أبرزها التشهير، والابتزاز، وتسريب الخطابات السرية ونشرها، بالإضافة إلى اختراق المواقع الإلكترونية، والاحتيال عبر الإنترنت، وسرقة البريد الإلكتروني.

وجرى خلال المحاضرة مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالجرائم المعلوماتية، والتحذير من التساهل أو الإهمال أثناء التعامل مع المعلومات، والتعرف على مهام الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المعلوماتية.

وفي نهاية المحاضرة تمت الاجابه على جميع الاستفسارات التابعه بآليات الشكوى لمن يقعون ضحايا لمثل هذا النوع من الجرائم.

هذا وقد اكدت منسقة الاتصال المؤسسي بالكلية اهمية هذا البرنامج في ظل تطور وسائل التواصل الاجتماعي وسهولة الوصول للاشخاص والمعلومات وانتشار الانترنت في العالم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بهدف التوعية القانونية بالجرائم الالكترونية تقنية البنات بالاحساء تنفذ برنامج التوعية الرقمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.