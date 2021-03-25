أسرة البراك تنعا فقيدتها #عايشة

دوت الخليج – بنين البراهيم – مقالات

اتفق العالم العربي على الاحتفاء بِمَ يسمى بيوم الأم وذلك في الحادي والعشرين من شهر مارس كل عام، تمجيدًا وتكريمًا وإعلاء لمكانة الأمومة وتأكيدًا على ضرورة العناية بها في ظل كل التطورات التي يشهدها العالم.

إلا أن تلك الاحتفالية بكل أشكالها ومظاهرها تشوهت معظم معانيها تبعًا للقوانين التي فرضتها جائحة كورونا على العالم أجمع.

حيث شهدت أغلب البيوت احتفالات تأدين مختلفة لفقد مشهور أو عزيز أو جار أو صديق؛وكل ذاك وجع لا يُنكر. إلا أن مصطلحات الفقد تقف بالتجلد هيبة، وبالتصبر لوعة، وبالحيرة صمتًا. عندما تلوح ملامح فقد الأم.

فعائشة البراك سيدة، وأم، وأخت، وصديقة. حكم القدر قضاؤه برحيلها عن الدنيا في يوم الأم العالمي، بسبب الإصابة بفايروس كورونا (كوفيد 19)، المستجد. مخلفةً وراأها جرحًا لا يندمل لأربعةِ أطفال لم يعهدوا من الحياة إلا الضحكة والشغب.

قد أُجبِروا على الوعي بمفاهيم الحزن في سنٍ مبكرة.

فإن لله وإن إليه راجعون، وأصدق عبارات التعزية والمواساة لذوي الفقيدة. سائلين الله العلّي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وينزل على ذوي الفقيدة سكينته ورحمته.

ويبقى التسليم بقضاء الله وقدره وحكمته في مجريات الحياة معتقد خالد آمن به كل المسلمين.

فحرّيٌ بِنا أن نستشعر حنان الله ولطفه في كتابه العظيم حين أوصانا بقوله: (يا أَّيُها اّلَذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصابِرُوا وَرابِطُوا واّتَقُوا الّلَهَ لَعَّلَكُمْ تُفْلِحُونَ). آل عمران آية 200.

فالحمد لله على قدره والمبتغى لطفه فيمَ حتم قضاؤه.