خادم الحرمين يصدر أمراً بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني لتكون قبل بداية إجازة عيد الفطر

بلادي – الرياض : أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمره بتقديم اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442هـ للطلاب والطالبات، لتكون نهاية جميع الاختبارات قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك. وتضمن الأمر أن تكون بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1 / 9 / 1442هـ الموافق 13 / 4 / 2021م، وبداية إجازة طلاب وطالبات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بنهاية دوام يوم الخميس 10 / 9 /1442هـ الموافق 22 / 4 / 2021م. وتكون بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6 / 9 / 1442هـ الموافق 18 / 4 / 2021م وبداية إجازة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 17 / 9/ 1442هـ الموافق 29 / 4 / 2021م. وتحدد مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد الاختبارات، على أن تكون نهاية جميع الاختبارات قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك. وجاء القرار انطلاقاً من اهتمام خادم الحرمين الشريفين بأبنائه الطلاب والطالبات، وبناءً على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان.

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