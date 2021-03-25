خادم الحرمين يلتقي رئيس الوزراء العراقي .. وصدور بيانٍ مشترك

بلادي – الرياض :

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الخميس – عبر الاتصال المرئي – برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقد صدر عن اللقاء بيان مشترك:

انطلاقاً من الروابط والوشائج الأخوية الراسخة والتاريخية التي تجمع بين المملكة وجمهورية العراق وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً لأواصر العلاقات بينهما ورغبتهما الصادقة في تطويرها في شتى المجالات على أسس ومبادئ راسخة، وفي مقدمتها الأخوة العربية والإسلامية وحسن الجوار والمصالح المشتركة، وبناءً على دعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تم يوم الخميس 12-8-1442هـ، الموافق 25-3-2021م، عقد لقاء افتراضي عن بُعد بين خادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء العراقي.

وقد نوه الجانبان بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأشادا بالمستوى الذي وصلت إليه تلك العلاقات والاتصالات بينهما.

كما أكدا على دور مجلس التنسيق السعودي العراقي بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وعلى أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها في المجالات المختلفة، ولا سيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية، استكمالاً للجهود المبذولة والنتائج الإيجابية المتحققة عن الزيارات المتبادلة للمسؤولين بين البلدين خلال الفترة الماضية.

وثمنت المملكة جهود الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار والتنمية في العراق، كما ثمنت جمهورية العراق المبادرات التي قدمتها المملكة لها في مجال مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19).

وفيما يخص القضايا الإقليمية، اتفق الجانبان على تكثيف التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية وبما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضرورة إبعادها عن التوترات وأسبابها والسعي المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار، كما أكد رئيس الوزراء العراقي على دعم مبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن.

وقد وجّه خادم الحرمين الشريفين دعوة كريمة إلى رئيس الوزراء العراقي؛ لزيارة المملكة في القريب العاجل للقاء ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين وبحث كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء عن تقديره وقبوله للدعوة، وطلب خادم الحرمين الشريفين نقل تحياته إلى أخيه الرئيس العراقي، متمنياً له ولدولة رئيس الوزراء موفور الصحة وللشعب العراقي دوام التقدم والازدهار.

كما أعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وأطيب تمنياته لهما بموفور الصحة، وللشعب السعودي بالمزيد من الرفاه والتقدم.