لتعزيز الأمن الغذائي.. “صندوق الاستثمارات” ينقل حصصه في 3 شركات إلى “سالك”

بلادي – الرياض :
كشف صندوق الاستثمارات العامة عن نقل حصصه في شركات المراعي ونادك والسعودية للأسماك، إلى الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” المملوكة له بالكامل.
وأشار إلى إن الخطوة تتماشى مع استراتيجيته للفترة من 2021-2025، التي تركز على إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة لتعزيز جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل، لا سيما في قطاع الأغذية والزراعة.
وأضاف أن “سالك” تتمتع بخبرة واسعة في مجال إدارة الاستثمارات في قطاع الأغذية والزراعة، ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة، لا سيما في ظل جائحة كورونا، التي كشفت عن الأهمية الاستراتيجية لدعم استقرار سلاسل الإمداد الغذائي.
يُذكر أن حصة الصندوق في “المراعي” تبلغ 16.32 %، مقابل 20 % في “نادك”، ونحو 40% في الشركة السعودية للأسماك.
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