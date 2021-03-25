وزير الداخلية: أثق في تجاوز كل تحدٍّ يعكر صفو الأمن العربي

بلادي – الرياض :

أكد وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، اليوم (الخميس)، أن العلاقة التكاملية بين أجهزة المؤسسات الأمنية بالدول العربية من خلال مجلس وزراء الداخلية العرب عبر تاريخه أسهمت في بناء خطط واستراتيجيات قوية.

وأوضح، خلال اجتماعات الدورة 38 لوزراء الداخلية العرب، أن تلك الخطط شملت الوقاية من الجريمة، ومكافحة المخدرات، ومكافحة الإرهاب، والسلامة المرورية، والرقابة المالية.

وأعرب عن ثقته في تجاوز كل تحدٍّ يعكر صفو الأمن والأمان، من خلال التعاون العربي المشترك.