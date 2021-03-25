بدأت بـ”التابعية” وانتهت بـ”الرقمية”.. رصد لتطور الهوية الوطنية في المملكة

بلادي – الرياض :

رصدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، اليوم (الخميس)، رحلة الهوية الوطنية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود حتى أصبحت هوية رقمية معتمدة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويأتي ذلك تزامناً مع إطلاق الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية مشروع “الهوية الرقمية” عن طريق تطبيق “توكلنا”، والذي يصدر الهوية الوطنية للسعوديين وهوية مقيم للمقيمين بشكل إلكتروني.

وأوضحت “سدايا” أن المملكة بدأت في تسجيل المواطنين وإحصائهم في عهد المؤسس وقبل ظهور التقنية، مشيرةً إلى أنه سيتم العمل مستقبلاً على الوثائق الأخرى في المحفظة الرقمية، فقد عمدت المملكة منذ تأسيسها إلى إثبات هوية المواطنين بوثائق مختلفة باختلاف الحقب الزمنية.

كما استعرضت عبر مقطع فيديو تلك الوثائق الثبوتية، وهي بالترتيب: “التابعية، تذكرة النفوس، تذكرة إحصاء القبائل والعربان السعوديين، دفتر النفوس، حفيظة النفوس، بطاقة الأحوال المدنية بمرحلتيها الأولى والثانية، بطاقة الهوية الوطنية، وصولاً إلى الهوية الرقمية عبر توكلنا”.