بعد الجدل العالمي حوله.. “أسترازينيكا” تعدّل نسبة فعالية لقاحها وتخفضها لـ 76%

بلادي – الرياض :
كشفت شركة أسترازينيكا البريطانية – السويدية عن بيانات جديدة تتعلق بلقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، معلنة فيها عن تخفيض نسبة فعالية اللقاح من 79 % إلى 76 %.
وتأتي التحديثات الجديدة بعد أن أعلنت الهيئة الأمريكية المنظمة للقاحات عن قلقها من أن تكون الشركة قد استخدمت بيانات قديمة لتحديد مدى فعالية اللّقاح.
وقال مين بانجالوس، نائب الرئيس التنفيذي لأبحاث الأدوية الحيوية وتطويرها في أسترازينيكا، في بيان، إن التحليل الأساسي يتسق مع تحليلنا الأولي الذي أصدرناه سابقا، ويؤكد أن اللقاح فعال للغاية بين البالغين.
وقالت الشركة إنها تعتزم طلب موافقة الولايات المتحدة على الاستخدام الطارئ لعقارها خلال الأسابيع المقبلة، وإنها قدمت أحدث البيانات لمجلس مراقبة سلامة البيانات، وهو اللجنة المستقلة للإشراف على التجربة.
وكانت أكثر من 12 دولة أوقفت استخدام لقاح “أسترازينيكا” بشكل مؤقت هذا الشهر بعد تقارير تربط بينه وبين تجلط نادر في الدم لدى عدد من الأشخاص.
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