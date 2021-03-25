وزير التعليم: تقديم الاختبارات سيكون له مردود إيجابي على الطلاب وعلى أدائهم فيها

بلادي – الرياض :
أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، على أن الأمر الملكي بتقديم الاختبارات سيكون له آثر ايجابي ، نفسي واجتماعي للطلاب والطالبات، وعلى مستوى أداءهم في الاختبارات .
وأوضح في حديثه لقناة الإخبارية اليوم (الخميس) أن الأمر الكريم يسهم في تحقيق العديد من المكتسبات التعليمية والتربوية للطلاب والطالبات ويمنحهم فرصة الاستعداد للاختبارات بشكل أفضل، ويحمل مضامين وطنية وانسانية.
وأضاف أن آلية الاختبارات في الفصل الدراسي الأول سيتم تطبيقها في الفصل الدراسي الثاني ، بعد النجاح الذي أثبته التجربة.
وأشار إلى أن القرار يؤكد ثقة القيادة في مسيرة النجاح التي تحققت للتعليم عن بعد في المملكة.
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