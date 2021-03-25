التحالف: رصد نشاط حوثي معادٍ وتدمير 4 طائرات دون طيار مفخخة أطلقت لاستهداف المدنيين بالمملكة

بلادي – الرياض :

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن رصد نشاط حوثي معادٍ، اليوم (الخميس) بإطلاق طائرات دون طيار مفخخة تجاه المملكة من مناطق سيطرة المليشيا.

واوضحت أنه تم اعتراض وتدمير 4 طائرات دون طيار مفخخة أطلقت لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.