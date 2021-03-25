أداء المنشد فهد مطر.. قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل بعنوان “أجمل الدنيا”

بلادي – الرياض : نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل، اليوم (الخميس)، بعنوان “أجمل الدنيا”. واستهل أمير مكة المكرمة قصيدته، التي ألقاها المنشد فهد مطر، بتسليط الضوء على تطبيق المملكة لشرع الله في عصر الأحزاب. وقال الأمير خالد الفيصل في قصيدته: يامحكــمٍ شرع الله بعصــر الأحزاب

يهنـــاك شعـــبٍ بالشريعـــة يمـــاري

دستــورك القـــرآن من رب الأربـاب

ما جمّعـــه لجنــــةْ يميـــن ويســـاري

شــف ناتـج التغريب يافخـر الإنسان

وشلــون تَــوَّه بَــدْوَهُــم بالصحـــــاري

ما للعــرب قصــر ولا للقصـــر بــاب

إلاّ بحكــم الله على النـــاس جاري

الدّيـــنْ عـــزٍ بالمــــــآذن ومحـــــراب

صوتـــه رفيــــعٍ في هبــــوبٍ وذاري

من غاب عوّد له على كل ما طاب

يشتــــاق له مِصْـــبِحْ ويسريه ساري

يادار طيبــىٰ للمـــواطن والأغـــراب

يـاأجمــــل الدنيــا عَمَــــارْ وبـــــراري

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