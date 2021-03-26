تغريد الطاسان : صديقي المقرب كان دفتري

دوت الخليج – زايد الجهني

استضافت قناة روتانا خليجية في برنامج “طارق شو” كاتبة الرأي و سيدة الأعمال والرئيس التنفيذي لمؤسسة تغريد للإعلام والتدريب الأستاذة تغريد الطاسان، وتحدثت تغريد في البداية عن حياتها وقالت انها قد عاشت طفولتها بالحجاز ومن ثم انتقلت واستقرت بعد ذلك في الرياض، وقالت تغريد أن أكثر صديق كان مقرباً إليها هو دفترها فإن كانت سعيدة ذهبت إليه وإن كانت غاضبة ذهبت إليه وإن كانت حزينة ذهبت إليه، وتقول تغريد أن عهدها ونمط الحياة الاجتماعي كان أكبر مساعد لها في تنمية موهبتها الكتابية وتطويرها بالإضافة إلى أنها اكتسبت حب الكتاب من والدها الذي كان يمتلك مكتبة من أندر المكتبات ولكن والدها لم يكن كاتبا مثلها بل كان له اهتمامات أخرى في المجال الأدبي ، وذكرت تغريد أن المنتديات كانت بداياتها و كانت نافذتها المطلة للمجتمع و كانت تكتب بإسم تغريد فقط ، ثم انتقلت بعد ذلك إلى برامج التواصل الاجتماعي وتحديداً ” تويتر” وبدأت كتاباتها بإسم تغريد الطاسان ولكن بدون وضع صورً شخصيةً لها وقد أعطاها تويتر زاوية أكبر في الظهور وكان بنفس الوقت عائقاً لها في البداية بسبب عدم الحرية في مساحة الكتابة واقتصاره على 140 حرفا ولكن مع مرور الوقت رأت أن تويتر قد أكسبها مهارات التلخيص والاختصار و علمها بأن تقوم بكتابة لب الموضوع فقط ، وقد قامت في ذلك الوقت بتأليف كتابها الأول “تغاريد” والذي يحتوي على مجموعة من تغريدتها على توتير وقد لاقى هذا الكتاب إقبالا كبيراً وأعطاها حافزاً و جرأةً أكبر في التقدم، و انتقلت بعد ذلك إلى كتابة المقالات في “جريدة الكويتية “وكانت مقالاتها فلسفية تتحدث عن الذات و الإنسان والمجتمع وقامت تغريد بجمع جميع مقالاتها التي كتبتها في الكويتية ووضعتها في كتاب اسمته “فلسفة سعادة” وقالت إن هذا الكتاب أعطاها جرأةً أكبر لتضع بعد ذلك صورها في هذا الكتاب.