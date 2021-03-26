العرفج : لا نجاح للتنمية إلا بعدم التسامح مع الفساد

دوت الخليج – إهداء الغفاري

أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي “يا هلا بالعرفج” على شاشة “روتانا خليجية” مع الإعلامي “مفرح الشقيقي”؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءًا

لجنة مكافحة الفساد السعودية هي لجنة عليا سعودية برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود تأسست في 4 نوفمبر 2017، وَتقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والكيانات المتعلقة بقضايا الفساد في السعودية، بالإضافة إلى إصدار أوامر منع السفر والقبض ولها الحق في اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى تحال للجهات القضائية، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد

يرأس لَجنة مكافحة الفساد السُعودية ولي العهد محمد بن سلمان آل سعود، كما تتكون اللجنة من عُضوية رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ورئيس الديوان العام للمحاسبة والنائب العام ورئيس أمن الدولة

المملكة تستعيد عقارات وأراضي وأسهم من قضايا الفساد وهذا بفضل الله وفضل سيدنا الملك سلمان وأن الفساد المالي والإداري يقود إلى الفساد الأخلاقي، و”‫نزاهة” نجحت في مكافحة الفساد بجدارة في عهد ‫الملك سلمان لعدة أسباب.‬‬‬‬

لماذا نجحت القضاء على الفساد ؟

الإشراف والمتابعة من سمو ولي العهد -لم يستثنى أحداً -ان مافات ما مات وإن بدأ من الأعلى للأسفل

كانت هناك ثلاثة رقابية تم دمجها المباحث العامة والإدارية وهيئة الرقابة الإدارية وأيضا تفاعل الناس .

أنواع الفساد التي ذكرها ؟

صكوك و مراتب و أراضي وعقارات

من المتسبب ؟

أمراء- وزراء -كتاب عدل- متنفذين -أصحاب عقود

كما أن الفساد يمكن أن يهدم كل وطن انتشر فيه فمحاربتة يمكن أن تبني كل وطن وتحافظ عليه وتعزز من سموة معاركة السعودية مع الفساد تلخصها جملتين أي من كان ولن ينجو .