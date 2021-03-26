عمى التبعية ….بقلم / عائشة العلوني

تستوحش أرواح المتعلقين كالعلقة بألسنة الذين وضعوهم إماما لهم

وكأنهم موكلون بألتقاط صورة مكبره لأفعالهم وحشر أنفسهم داخل ذلك الإطار ، أولئك مسلوبي إرادة الرأي الذاتي ، أعتقد انهم لا يرون بأعينهم بل وكلوا أذانهم لرؤية كل شيء ، بدأت تتدلى على الأرض من عبء ما حُملت من أذى ، أصبحوا تبعاَ لما يُقال ، قيدوا أنفسهم بسلاسل أَفعل كما يفعلون، وأقول كما يقولون ، حتى وإن كان بقرارة أنفسهم أنه خطأ ، لكن سيطرة عليهم ثقافة رسخها جُهال العقول بأدمغتهم ، إتبع القطيع تنجو

عقول فارغة كتلك السطول التي أفرغها الرعاة لمواشيهم ، ثم رموا بها في أرض خلاء

يتّبعون تبعية خالية من الفكر ، تبعية جردتهم حتى من إنسانيتهم

يستسهلون الظلم على أن يبحثوا عن الحقائق لمجرد أنهم قالوا ، ينقادون بعيون عمياء ، وأذان كأنها أبواق ، تردد ما ينفخ بها

من هم الذين قالوا ، ومن أعطاهم أحقية القول

إنهم الإمعة الذي تسلطوا على أسوار حياة الناس فحاولوا هدمها ، لكنهم بالحقيقة هم تسلطوا على أنفسهم ، فلا راحة لهم ، ولا أمان بوجودهم

رسالة

…حتى وإن كنت منفرداً برأيك ، وإن كان الجميع يراك مخطئاً ، لا تتبع القطيع ، لأجل إرضائهم ، استفتي قلبك ، وضع عينيك برأسك وانظر بهما ، فليس كل ما يقال صحيح ، وليس كل ما يسمع وينتشر بين أصحاب العبارات الصفراء صحيح , تجوّد بلسانك وكن ممن يجود بأجمل سماته

*قراءة نقدية فنية