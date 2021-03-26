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تستوحش أرواح المتعلقين كالعلقة بألسنة الذين وضعوهم إماما لهم
وكأنهم موكلون بألتقاط صورة مكبره لأفعالهم وحشر أنفسهم داخل ذلك الإطار ، أولئك مسلوبي إرادة الرأي الذاتي ، أعتقد انهم لا يرون بأعينهم بل وكلوا أذانهم لرؤية كل شيء ، بدأت تتدلى على الأرض من عبء ما حُملت من أذى ، أصبحوا تبعاَ لما يُقال ، قيدوا أنفسهم بسلاسل أَفعل كما يفعلون، وأقول كما يقولون ، حتى وإن كان بقرارة أنفسهم أنه خطأ ، لكن سيطرة عليهم ثقافة رسخها جُهال العقول بأدمغتهم ، إتبع القطيع تنجو
عقول فارغة كتلك السطول التي أفرغها الرعاة لمواشيهم ، ثم رموا بها في أرض خلاء
يتّبعون تبعية خالية من الفكر ، تبعية جردتهم حتى من إنسانيتهم
يستسهلون الظلم على أن يبحثوا عن الحقائق لمجرد أنهم قالوا ، ينقادون بعيون عمياء ، وأذان كأنها أبواق ، تردد ما ينفخ بها
من هم الذين قالوا ، ومن أعطاهم أحقية القول
إنهم الإمعة الذي تسلطوا على أسوار حياة الناس فحاولوا هدمها ، لكنهم بالحقيقة هم تسلطوا على أنفسهم ، فلا راحة لهم ، ولا أمان بوجودهم
رسالة
…حتى وإن كنت منفرداً برأيك ، وإن كان الجميع يراك مخطئاً ، لا تتبع القطيع ، لأجل إرضائهم ، استفتي قلبك ، وضع عينيك برأسك وانظر بهما ، فليس كل ما يقال صحيح ، وليس كل ما يسمع وينتشر بين أصحاب العبارات الصفراء صحيح , تجوّد بلسانك وكن ممن يجود بأجمل سماته
*قراءة نقدية فنية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمى التبعية ….بقلم / عائشة العلوني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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