اتحاد الكرة والبنك الأهلي يجددان شراكتهما حتى 2024

دوت الخليج – حسين الحبيب

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تجديد اتفاقية الشراكة الحصرية والرسمية مع البنك الأهلي التجاري حتى عام 2024.

ووقع الاتفاقية ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وماجد الغامدي الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد للبنك الأهلي.

وتمت مراسم توقيع الاتفاقية الجديدة بين رائد قطاع المصارف والاتحاد السعودي لكرة القدم على أرضية ملعب (مرسول بارك) في مدينة الرياض قبل انطلاقة المباراة الودية للمنتخب السعودي وشقيقه الكويتي، بحضور قائد المنتخب الأول سالم الدوسري، وقائد المنتخب الأولمبي سامي النجعي، ومنسوبي الاتحاد السعودي والبنك الأهلي.

وتضم الشراكة الرسمية رعاية البنك الأهلي لأنشطة وبرامج الاتحاد السعودي والمنتخبات الوطنية ومسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي.

من جهته، قال المسحل إن تجديد الشراكة مع البنك الأهلي يأتي من أجل مواصلة التعاون بين الطرفين والذي بدأ منذ توقيع عقد الشراكة عام 2017.

وأضاف المسحل أن هذه الخطوة تأتي لفتح المزيد من آفاق التعاون والشراكة مع القطاع المصرفي، لا سيما أن البنك الأهلي يُعد رائداً في هذا القطاع، كما أن استمرار هذه الشراكة من شأنها أن تساهم في تطوير كرة القدم بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ولفت رئيس الاتحاد السعودي إلى أن تجديد الشراكة مع البنك الأهلي يتزامن مع مرور 40 عاماً على دعمه لكرة القدم السعودية، وهي المهمة التي وضعها البنك على عاتقه منذ عام 1981، حيث كان لهذا الدعم دوراً كبيراً بالمساهمة في تطوير كرة القدم السعودية.

ومن جانبه، أشار ماجد الغامدي إلى أن تجديد الشراكة مع الاتحاد السعودي يؤكد على الدور المهم الذي يقوم به القطاع المصرفي، ممثلاً في البنك الأهلي الرائد لهذا القطاع، في دعم حركة التنمية من خلال المساهمة في تطوير القطاع الرياضي ولا سيما رياضة كرة القدم بشكل خاص التي تحظى باهتمام ومتابعة من جميع شرائح المجتمع السعودي.

وساهمت الشراكة مع البنك الأهلي في تطوير أداء الاتحاد، والرفع من مستوى المنتخبات السعودية وتذليل جميع الصعوبات، كما حفزت هذه الاتفاقية دخول المزيد من المستثمرين في المجال الرياضي.