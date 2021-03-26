تغريد الطاسان: أهوى الحرف منذ الصغر

دوت الخليج – أبرار الجهني

ظهرت الكاتبة وسيدة الأعمال وعضوة في الغرفة التجارية في منطقة الرياض و الرئيس التنفيذي لمؤسسة تغريد للإعلام والتدريب الأستاذة تغريد الطاسان في يوم الأربعاء الموافق 11 – 8 – 1442 هـ ضيفة في برنامج #طارق_شو عبر قناة روتانا خليجية مع المذيع الرائع طارق الحربي، وفي بداية اللقاء ذكرت الطاسان أن بداياتها كانت سيدة أعمال أولًا ومن ثم انتقلت لكتابة الرأي و قالت أنها تهوى الحرف منذ الصغر وأن حصة التعبير كانت الحصة المفضلة والأمتع لديها، وأضافت بأن مكتبة والداها الذي كان يعشق القراءة و الكتابة كان لها دور كبير في أن جعلتها تعشق الكتابة، وأن المنتديات هي بداية الزرع الذي تحصده اليوم من الكتابات و أول كتاب صُدر لها بعنوان “مراهقة في زمن العولمة” ، وأكدت الطاسان أثناء حديثها عن الكتابة أن هناك خطوط حمراء من الاستحالة تجاوزها في الكتابة مثل الدين وسياسة الدولة والانتقاد الجارح الخادش الهادم، و كما وتحدثت عن طفولتها أنها كانت بين الرياض ومكة وجدة والقصيم وأن ذلك كون لها شخصيتها وجمع بها عدة ثقافات وأنها تربت بين ثقافة الحجاز والقصيم، كما ذكرت الطاسان أنها درست بكالوريوس خدمة الاجتماعية في جامعة الملك سعود بمدينة الرياض و أكملت الماجستير في التربية و علم النفس في جامعة كولومبوس، وأنها عملت في العديد من الوظائف بين القطاعين العام و الخاص، وفي ختام لقاءها قالت أن الجميع لديه مسؤولية عظيمة تجاه الوطن فنحن من الوطن و إلى الوطن فوطنيتي تحتم علي أن أكتب كل ما هو في خدمة وطني.

