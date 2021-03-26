قنصل ليبيا العام يشكر القيادة ووزارة الصحة ومستشفى العيون بجدة

دوت الخليج : جدة – حصة الروقي رفع القنصل العام لدولة ليبيا عبدالقادر علي الهمالي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود – حفظهما الله- على جهود المملكة العربية السعودية في التصدي لفايروس كورونا المستجد ” كوفيد 19″ والسعي على السيطرة عليه من خلال توزيع اللقاح مجاناً على المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية دون استثناء .

وكذلك الشكر موصول إلى وزير الصحة وإلى سعادة الدكتور مبارك بخيت الزهراني مدير مستشفى العيون بجدة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والخدمات المميزة والكفاءات العالية التي تم تسخيرها لخدمة الجميع دون استثناء وذلك خلال أخذي الجرعة الأولى من لقاح كورونا داخل المستشفى .

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