الكشافة تشارك في “ساعة الأرض”… أكبر مبادرة على مستوى العالم من أجل البيئة

دوت الخليج : الرياض – مبارك الدوسري

تُشارك جمعية الكشافة العربية السعودية مثيلاتها من الجمعيات الكشفية حول العالم ، المشاركة في “ساعة الأرض ” والتي تُقام يوم غدٍ السبت الموافق 27 مارس 2021، الساعة 08:30 مساءً.

وأوضح نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله الفهد ، أن أمانة الجمعية تحرص على المُشاركة في تلك المناسبة كل عام لأهميتها في تشجيع الآخرين على اتخاذ مبادرات لترشيد استهلاك الكهرباء ، و المحافظة على البيئة ونشر الوعي لحماية الأرض، وبالتالي حماية مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة ، ولضمان صحتنا وسعادتنا وازدهارنا .

وأكد الفهد أن تفعيل ساعة الارض يعود بالنفع على الطبيعة بشكلٍ كبير، حيث يُجسد ساعة من الإلهام والتكاتف والعمل الجماعي من أجل تحقيق هدف سامي يصب في مصلحة الجميع ، خاصة وأن الأمر لا يقتصر على إطفاء الأنوار لمدة ساعة فحسب، بل نشر الوعي بهذه المناسبة والحفاظ على البيئة عبر منصات التواصل الاجتماعي ، ومع الظروف العالمية الراهنة أصبحت الفرصة أكثر ملائمة لتسخير منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق الهدف بتوعية المجتمعات.

ودعا نائب رئيس الجمعية منسوبي الحركة الكشفية بالمملكة الى التفاعل مع ما طرحته المنظمة الكشفية العالمية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك ، وذلك بتنزيل ‘Scouts Action Kit’ للتخطيط لنشاط مع الكشافة – سواء كان ذلك من المنزل أو شخصيًا ، أو الانضمام إلى برنامج “Virtual بمشاركة الفيديوهات المميزة التي ستنشر بالمناسبة على الصفحة ، بالإضافة إلى إطفاء الأنوار من الساعة 8:30 مساءً ، وقضاء ساعة واحدة بدون الأنوار الكهربائية، واستثمار هذا الوقت للقيام بشيء مختلف وممتع – كممارسة لعبة مع الأسرة أو الأصدقاء على ضوء الشموع أو التحدث مع عائلتك أو مشاهدة النجوم والاستمتاع بها مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة.