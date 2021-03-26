نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأمر الملك.. تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني إلى 1 رمضان للابتدائية و6 رمضان للمتوسطة والثانوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين بناءً على ما تم عرضه عليه من تقديم موعد أداء الاختبارات إلى شهر رمضان المبارك بدلاً عن شهر شوال وحرصاً منه على سلامة الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية والحفاظ على صحتهم العامة أثناء إجراء الإختبارات في الفصل الدراسي الثاني، وبناءً على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حول هذا الأمر.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمر ملكي حول تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442 ه‍ للطلاب والطالبات الدارسين في المرحلة الابتدائية لتكون بداية الاختبارات في هذا الفصل يوم الثلاثاء الموافق 1/ 9/ 1442هـ الموافق 13/ 4/ 2021 م، بحيث يحصل الطلاب على أجهزة نهاية العام الدراسي لكل من رياض الأطفال وطلاب المرحلة الابتدائية مع نهاية دوام يوم الخميس 10/ 9 /1442هـ الموافق 22/ 4/ 2021 م.

موعد اختبارات المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية

أما عن المرحلتين المتوسطة والثانوية فقد صدر الأمر الكريم أيضاً من الملك سلمان بن عبدالعزيز بتقديم موعد أداء الاختبارات لتكون بعد المرحلة الإبتدائية، حيث تكون بداية إجراء الإختبارات في الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 6/ 9/ 1442هـ الموافق 18/ 4/ 2021 م، وبداية الإجازة لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في نصف العام يوم الخميس 17/ 9/ 1442 الموافق 29/ 4 / 2021 م.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات

أما عن موعد إجراء اختبارات الفصل الدراسي الثاني في المرحلة الجامعية، فهي ما تحدده مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بحيث تكون نهاية جميع الإختبارات لهذا الفصل الدراسي قبل بداية ٱجازة عيد الفطر المبارك لكافة المراحل التعليمية في المملكة.