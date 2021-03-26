طباعة مشهد من الضمان الاجتماعي والإصدار للتابع له بالخطوات والشروط

طريقة طباعة مشهد من الضمان الاجتماعي بالخطوات لمستفيدي الضمان وطباعة مشهد الضمان والإصدار للتابع والذي يعد احد اهم الخطوات والأوراق المستندات التي تهم مستفيدي الضمان نظراً لاحتياج طابعة مشهد الضمان فى الجهات الحكومية المختلفة والتي تشترط طباعة مشهد الضمان الاجتماعي لإثبات الحالة للمستفيد والتابعين حيث سنشرح بالمقال خطوات طباعة مشهد من الضمان لتقديمه لمن يطلبه فى أي جهة حكومية.

طباعة مشهد من الضمان الاجتماعي بالخطوات

للحصول على مشهد الضمان الاجتماعي لمستفيدي الضمان والتابعين يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على خيار “بدء الخدمات الإلكترونية” الموجود فى القائمة الرئيسية.

تسجيل الدخول إلى حسابك الخاص عن طريق إدخال الرقم السرى واسم المستخدم فى الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على خيار ” التقديم على إصدار مشهد ضماني” من القائمة التي تحتوى على خيار الخدمات الإلكترونية.

إدخال رقم الهوية لمستفيد الضمان ونوع المستفيد لاستكمال عملية طباعة المشهد.

كتابة رقم الضمان الذي تريد طباعة مشهد الضمان له.

كتابة اسم المستفيد والفئة الخاصة بمستفيد الضمان.

إدخال قيمة المعاش وبعد ذلك تقوم بالضغط على “نعم” وذلك للإجابة على سؤال هل ترغب فى إضافة الضمان المعاشي للمشهد.

الإجابة بنعم لمره ثانية على سؤال هل ترغب فى إضافة قائمة التابعين للمشهد.

اختيار الجهة التي ستقوم بتقديم مشهد الضمان لها.

النقر على خيار “استخراج مشهد ضماني” والإجابة على سؤل تقييم الموقع.

الضغط على خيار “حفظ” لتظهر رسالة نجاح عملية طباعة مشهد ضماني.

النقر على خيار ” طباعة” لاستخراج المشهد الضماني.

التقديم على إصدار مشهد ضماني للتابع

خطوات طباعة مشهد ضماني للتابع تتم بصورة إلكترونية عن طريق تنفيذ الخطوات التالية: