نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على قطعة ارض مجانية من منحة الديوان الملكي فى المملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على قطعة ارض من منحة الديوان الملكي ، فهي من أحد المنح التي يتم تقديمها لكثير من المواطنين بالمملكة السعودية خاصة محدود الدخل الذي لا يمتلك سكن خاص به ويريد أن يحصل على قطعة أرض من قبل الديوان الملكي حتى يكون باستطاعته الاقامة والسكن بها، لذا يتطلب منه الأمر بأن يقوم بتعبئة نموذج طلب قطعة أرض من منحة الديوان الملكي والذي لا يعلم الكثير من المواطنين عن صيغتها وطريقة كتابتها واستخدامها، وسوف نقدم لكم تقرير كامل عن طريقة تقديم نموذج بطلب المنحة من الديوان الملكي.

نموذج الحصول على قطعة ارض من منحة الديوان الملكي

دائماً تراعي المملكة جميع مواطنيها وكل المقيمين داخل أراضيها فقد قدمت إليهم الكثير من المنح الذي تساعدهم أن يحصلوا على مستوى معيشي أفضل بكثير عما هما عليه بالوقت الحالي، فانتشار فيروس كورونا في البلاد قد أثر على الحالة الاقتصادية بالمملكة وقد عاد هذا التأثر على المواطنين وجعل البعض منهم غير القادر على سد احتياجاته من مسكن ومأكل وغيرهم من الاحتياجات اليومية.

ولعدم امتلاك عدد كبير من المواطنين المسكن حرص الديوان الملكي بأن يوفر لهم منحة الحصول على قطعة أرض حتي يصبح لديهم مكان خاصة بكل مواطن للإقامة والسكن بها، ويجب على المواطن المتقدم للحصول على المنحة أن يقوم بتقديم طلب الحصول على قطعة أرض مع الالتزام بكافة الإجراءات الخاصة بهذه الخدمة.

شر وط الحصول علي ارض من الديوان الملكي لمواطني المملكة

يوجد بعض الشروط اللازم توافرها لكي يتم الموافقة علي الطلب وهي كالتالي:-

ان يكون المواطن المتقدم الدخل الخاص به قليل وليس كافي للمعيشة.

يكون سعودي الجنسية .

تقديم المستندات والوثائق الخاصة التي تثبت ان يحتاج إلي مسكن وغير قادر علي الشراء.

صيغة طلب منحة الديوان الملكي

غلى المواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض من قبل الديوان الملكي أن يتقدموا بنموذج طلب للملك سليمان خادم الحرميين بالصيغة الآتية: