شروط التقديم في تصاريح إفطار صائم بالسعودية ورابط التقديم

شروط التقديم في تصاريح إفطار صائم هو ماكان يهتم الصائمين فى المملكة فى الحرم المكى وذلك من خلال التقديم على طلب تصريح افطار صائم عام وبشكل رسمي، حيث تم الاعلان عن بدء استقبال طلبات الراغبين في المشاركة في افطار صائم في رمضان هذا العام وقد أعلنت اللجنة الثقافية والفنادق في مكة المكرمة عن بدء استقبال هذه الطلبات حيث يتم ذلك من خلال الموقع الالكتروني المخصص، بعد الغاء العام الماضى نظرا للظروف فى جائحة كورنا خصوصا في المناطق المقدسة التي تشهد أعدادًا بالملايين في موسم الحج والعمرة، كما تحدد اللجنة الأعداد المتاحة للتوزيع وآلية التوزيع كما تحدد لجنة السقاية المنتجات المصرح بها وهي الوجبات الساخنة الطازجة في الأحياء والمنافذ وتوزع على الاسر المحتاجة وستسمح اللجنة أيضًا، بجميع الوجبات الجافة المصرح بها داخل الحرم ويتم منح التصاريح لمن لديه الرغبه في ان يشارك في إفطار صائم داخل هذا المسجد الحراموفقا للشروط يجب اتباعها وذلك وفق إجراءات ولوائح جديدةر، كما يمكن معرفة خطوات التقديم لوظائف الحج والعمرة 1442

شروط التقديم في تصاريح إفطار صائم بالسعودية

وللتقديم على تصريح افطار صائم على المؤسسة أو الجمعية الخيرية التقيد بالشروط التالية:

وجود حساب في بوابة الخدمات الإلكترونية. ثمّ تحديد جهة أو أفراد. ثم إضافة عدد العمال أو العاملات. عدم وضع الشعارات الدعائية على السفَر. قبول أو رفض التصريح سيجري إعلام المتقدمين به. يجب أن يتم الالتزام بتحديد طول السفرة وكذلك كمية التمور التي تقدم.

رابط التقديم في تصاريح إفطار صائم بالسعودية

التسجيل في رابط الخدمة عبرالموقع الرسمى. ثم إدخال رقم الهوية أو البريد الإلكتروني. ويتم إدخال كلمة المرور. ثم الضغط على مربع تذكرني. الضغط على زر تسجيل الدخول.

والجدير بالذكر ان رئاسة شؤون الحرمين تؤكد على تحقيق توفير الامن لينعم ضيوف الرحمن وقاصدو بيت الله من الزوار بأفضل سبل الراحة وتوفير جميع احتياجاتهم، كما تبذل وحدة سفر الصائمين قصارى جهدها في تنظيم وترتيب سفر الإفطار بداية من إصدار التصاريح وإشعار المتقدمين بموعد الاستلام ومتابعة السفر بكافة أعمالها وخدمتها ميدانياً.