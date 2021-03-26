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تقسيط الأجهزة الكهربائية من أمازون السعودية وخطوات الشراء أون لاين

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مي محمد 0 تبليغ

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عمر شويل - جدة تقسيط الأجهزة الكهربائية من أمازون السعودية وخطوات الشراء أون لاين - ثقفني

انطلق متجر amazon.sa بالسعودية في يونيو الماضي بعد أن استحوذ على موقع “سوق.كوم”، فيما يمكن معرفة شروط تقسيط الأجهزة الكهربائية من أمازون السعودية، لاستيفائها والاستفادة منها في شراء الأجهزة المناسبة، ورغم أن مقر المتجر يقع في واشنطن، فإنه يعد أكبر متاجر التجزئة عبر الإنترنت، لبيع جميع المنتجات المنزلية والملابس والإكسسوارات والأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات، وألعاب الفيديو، والأثاث، والمجوهرات، بأسعار مخفضة، كما يوفر للعملاء إمكانية الاختيار، وشراء المنتج الأرخص ثمنًا.

شروط تقسيط الأجهزة الكهربائية من أمازون السعودية

ننشر شروط تقسيط الأجهزة الكهربائية من أمازون السعودية 1442مـ، خدمة للمواطنين والمقيمين الراغبين في التسوق من هذا المتجر العالمي، الذي يلبي جميع الاحتياجات المتعلقة بالمنزل والطلاب، حيث أن شروط التقسيط جاءت على النحو التالي:

  1. شراء الأجهزة بالتقسيط متوفر لأصحاب بطاقات الائتمان المؤهلة.
  2. متاح شراء أكثر من جهاز من بائعين متعددين على Amazon وتحويل عملية الشراء إلى قسط.
  3. يجب موافقة البنك الذي يشترك فيه العميل وأصدر منه بطاقة الائتمان.
  4. الأقساط التي يقدمها البنك للعملاء تخضع للشروط والأحكام الخاصة بالبنك.
  5. البنوك هي المصدر الرسمي للمعلومات ولا بُد للعملاء الاتصال المباشر بها في حالة وجود أي مشكلة.
  6. في حالة رفض البنك طلب شراء أي جهاز كهربائي بالتقسيط، لن يتم تحويله إلى أمازون واعتباره ضمن خطة الدفع بالتقسيط.
  7. لا تتوفر الأقساط على المشتريات التي تتم ببطاقات الخصم أو الدفع عند الاستلام.
  8. يجري تقديم الأقساط من قبل البنك.

تقسيط أجهزة كهربائية من أمازون السعودية

أسعار أجهزة الكهرباء في Amazon

ومن خلال الجدول التالي، نرصد معكم بعض أسعار أجهزة الكهرباء عبر Amazon السعودية، وذلك على النحو الآتي:

اسم الجهاز الكهربائي سعر الجهاز
آلة تحضير القهوة 296 ريالا سعوديا
فوّاحة كهربائية 125 ريالا سعوديا
ماكينة صنع الخبز 197 ريالا سعوديا
محول جهد كهربائي خافض ورافع 348 ريالا سعوديا
ماكينة تجفيف الطعام 548 ريالا سعوديا
فرن كهربائي صغير 329 ريالا سعوديا
مقبس مؤقت العد التنازلي 76 ريالا سعوديا
مكنسة كهربائية للسيارة 314 ريالا سعوديا
ماكينة قص شعر كهربائية قوية للرجال 290 ريالا سعوديا
مفتاح ذكي واي فاي متوافق مع أليكسا 74 ريالا سعوديا

خطوات الحصول على جهاز كهربائي بالتقسيط من Amazon

وفي حالة استيفاء شروط شراء أي جهاز كهربائي بالتقسيط من أمازون، فإن هناك عددًا من الخطوات، للحصول على الجهاز، جاءت على النحو الآتي:

  • الدخول إلى موقع Amazon السعودية.
  • الدخول إلى قائمة الأجهزة الكهربائية.
  • اختيار الجهاز الكهربائي، وإضافته إلى عربة الشراء.
  • اختيار الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية.
  • يجب اختيار البنك الذي ترغب في الشراء بالتقسيط عن طريقه.
  • إدخال رقم البطاقة الائتمانية، لتظهر خطط الأقساط.
  • بعد إتمام الدفع، يظهر المبلغ الذي سيُخصم من البطاقة الائتمانية.
  • بعد نحو 5 إلى 7 أيام يجري تحويل عملية الشراء إلى تقسيط.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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