تقسيط الأجهزة الكهربائية من أمازون السعودية وخطوات الشراء أون لاين

انطلق متجر amazon.sa بالسعودية في يونيو الماضي بعد أن استحوذ على موقع “سوق.كوم”، فيما يمكن معرفة شروط تقسيط الأجهزة الكهربائية من أمازون السعودية، لاستيفائها والاستفادة منها في شراء الأجهزة المناسبة، ورغم أن مقر المتجر يقع في واشنطن، فإنه يعد أكبر متاجر التجزئة عبر الإنترنت، لبيع جميع المنتجات المنزلية والملابس والإكسسوارات والأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات، وألعاب الفيديو، والأثاث، والمجوهرات، بأسعار مخفضة، كما يوفر للعملاء إمكانية الاختيار، وشراء المنتج الأرخص ثمنًا.

شروط تقسيط الأجهزة الكهربائية من أمازون السعودية

ننشر شروط تقسيط الأجهزة الكهربائية من أمازون السعودية 1442مـ، خدمة للمواطنين والمقيمين الراغبين في التسوق من هذا المتجر العالمي، الذي يلبي جميع الاحتياجات المتعلقة بالمنزل والطلاب، حيث أن شروط التقسيط جاءت على النحو التالي:

شراء الأجهزة بالتقسيط متوفر لأصحاب بطاقات الائتمان المؤهلة. متاح شراء أكثر من جهاز من بائعين متعددين على Amazon وتحويل عملية الشراء إلى قسط. يجب موافقة البنك الذي يشترك فيه العميل وأصدر منه بطاقة الائتمان. الأقساط التي يقدمها البنك للعملاء تخضع للشروط والأحكام الخاصة بالبنك. البنوك هي المصدر الرسمي للمعلومات ولا بُد للعملاء الاتصال المباشر بها في حالة وجود أي مشكلة. في حالة رفض البنك طلب شراء أي جهاز كهربائي بالتقسيط، لن يتم تحويله إلى أمازون واعتباره ضمن خطة الدفع بالتقسيط. لا تتوفر الأقساط على المشتريات التي تتم ببطاقات الخصم أو الدفع عند الاستلام. يجري تقديم الأقساط من قبل البنك.

أسعار أجهزة الكهرباء في Amazon

ومن خلال الجدول التالي، نرصد معكم بعض أسعار أجهزة الكهرباء عبر Amazon السعودية، وذلك على النحو الآتي:

اسم الجهاز الكهربائي سعر الجهاز آلة تحضير القهوة 296 ريالا سعوديا فوّاحة كهربائية 125 ريالا سعوديا ماكينة صنع الخبز 197 ريالا سعوديا محول جهد كهربائي خافض ورافع 348 ريالا سعوديا ماكينة تجفيف الطعام 548 ريالا سعوديا فرن كهربائي صغير 329 ريالا سعوديا مقبس مؤقت العد التنازلي 76 ريالا سعوديا مكنسة كهربائية للسيارة 314 ريالا سعوديا ماكينة قص شعر كهربائية قوية للرجال 290 ريالا سعوديا مفتاح ذكي واي فاي متوافق مع أليكسا 74 ريالا سعوديا

خطوات الحصول على جهاز كهربائي بالتقسيط من Amazon

وفي حالة استيفاء شروط شراء أي جهاز كهربائي بالتقسيط من أمازون، فإن هناك عددًا من الخطوات، للحصول على الجهاز، جاءت على النحو الآتي: