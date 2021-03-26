وزارة التعليم بالمملكة تحديد موعد تقديم الاختبارات النهائية لعام 1442 الترم الثاني

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عمر شويل - جدة وزارة التعليم بالمملكة تقديم الاختبارات النهائية لعام 1442 الترم الثاني، مع دخول شهر رمضان المبارك يتسائل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية عن موعد تقديم الاختبارات النهائية لجميع الطلاب بالمملكة، حيث قام الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بمطالبة تقديم الاختبارات قبل الدخول في شهر رمضان وخصتا انه لم يبقي علية إلا القليل، حيث قامت وزارة التعليم انه سوف يتم دراسة الأمر في تقديم اختبارات الطلاب بالمملكة العربية السعودية.

قام عدد كبير من أولياء أمور الطلاب داخل المملكة العربية السعودية بتقديم بعض الاقتراحات بخصوص استكمال الفصل الدراسي عن بعد في خلال شهر رمضان المبارك، حيث أقبلت وزارة التعليم السعودية لاستقبال الشكاوى والطلبات من خلال موقع نور الإلكتروني، واستقبل هذا الموقع عدد كبير من الاقتراحات لاختيار مواعيد مناسبة وعرضها علي وزارة التعليم السعودي وتحديد القرار النهائي بعد دراستها.

موعد تقديم الاختبارات 1442

اعلن وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بعد عدد كبير من الاقتراحات التي استقبلتها من أولياء أمور الطلاب بشأن تقديم اختبارات للفصل الدراسي الثاني، انه سوف يتم بالتحديد تقديم الاختبارات النهائية بعد أجازة عيد الفطر المبارك وتم تحيدا بالتاريخ يوم 11 من شهر شوال 1442، 22\5\2021.

حددة وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ببدء الفصل الدراسي الثاني الجديد كما انه تم تحديد موعد الإجازة الرسمية لهذا العام الدراسي وتحديد موعد عودة الدراسة بعد الإجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك، حيث أعلنت وزارة التعليم بالمملكة السعودية عن بدأ الفصل الدراسي الثاني بعد عيد الفطر المبارك الموافقة اليوم الرابع من شهر يونيو 1442، وقد تم تحديد أيضا انه سوف يتم اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالمملكة العربية السعودية يوم 10\1\1442 وحدد انه سوف تبدأ أجازة نهاية العام الدراسي الحالي من 10\22.

تحديد موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني بالمملكة السعودية

أصدرة وازرة التربية والتعليم بالمملكة السعودية عند موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني النهائي لجميع الطلاب بالمراحل التعليمية انه سوف يتم بالتحديد بعد الانتهاء من شهر رمضان المبارك في أجازة عيد الفطر ولاكن لم يتم تحديد اليوم حتي الآن وذلك نظرا لمطالبة العديد من أولياء الأمور لتقديم الاختبارات قبل الانتهاء من شهر رمضان المبارك ولاكن لم يتم التحديد ممن وزارة التعليم حتي الآن، وأعلنت وزارة التعليم انه سوف يستمر التعليم عن بعد بالنسبة للتعليم الجامعي.