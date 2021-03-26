نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط توكلنا منصة مدرستي | الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفرت وزارة التعليم السعودي بيانات دخول الطلبة من خلال تطبيق توكلنا منذ بداية العام الدراسي الحالي والذي أقرت فيه التعليم الإلكتروني من خلال منصات التعليم المختلفة وخاصة منصة مدرستي التعليمية التي تعمل على محاكاة النظام الدراسي، سوف نتعرف على طريقة الحصول على بيانات منصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا ورابط تحميل التطبيق.

رابط توكلنا منصة مدرستي

نظراً لأهمية تطبيق توكلنا وارتباطه بمنصة مدرستي التعليمية وغيرها من الخدمات فقد حثت المملكة كافة الأفراد على تحميل التطبيق على الهواتف الذكية والتطبيق متوف لكافة هواتف الأندرويد والآيفون ويمكن تحميله من خلال الآتي:-

بيانات منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا

يتمكن الطالب والطالبة، والمعلم والمعلمة، وقائد المدرسة، والمشرف التربوي من الحصول على بيانات الدخول والتسجيل على منصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا ويمكن القيام بهذه الخطوات:-

تحميل تطبيق توكلنا من الروابط السابقة وتثبيته على الهاتف.

فتح التطبيق وتسجيل حساب على أو استخدام حساب أحد وسائل التواصل مثل فيس بوك.

تسجيل الدخول والضغط على بيانات منصة مدرستي المتوفرة على الشاشة الرئيسية.

يتم الضغط على اسم المستخدم للطالب المسجل على التطبيق.

الضغط على إرسال كلمة السر، وتلقي البيانات على رسالة على الهاتف بالاسم وكلمة السر.

الانتقال على منصة مدرستي وتسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت أوفيس.

كتابة البيانات على صفحة مايكروسوفت من الاسم وكلمة السر.

الضغط على التالي وتحديث كلمة المرور، الضغط على التالي وسوف يتم الانتقال وفتح منصة مدرستي.

يتم الضغط على مربع الإبقاء على تسجيل الدخول لسهولة لدخول في المرات القادمة.

تسجيل الدخول على منصة مدرستي.

يتم تسجيل الدخول على منصة مدرستي بالاسم وكلمة السر.

يتم الدخول على قائمة مهام الطالب واختيار جدول الحصص، للانضمام إلى الحصة.

والجدير بالذكر أن تطبيق توكلنا قد كشف في وقت سابق عبر الحساب الرسمي على تويتر عن أسباب عدم ظهور أيقونة منصة مدرستي لعدد من المستفيدين، حيث قال أحد المستفيدين “لا تظهر لي أيقونة منصة مدرستي. نأمل الرد لنتمكَّن من الدخول إليها”، وجاء الرد من الحساب الرسمي بأنه “يجب التأكد من إضافة الأبناء والبنات ضمن أفراد الأسرة في حساب توكلنا لولي الأمر ليتمكَّن من استعراض بيانات دخول منصة مدرستي لهم”.

الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن انطلاق مسابقة مدرستي تبرمج والتي تهدف إلى إخراج جيل جديد قادر على مواكبة تطول التكنولوجيا في العالم ضمن خطة التحول الرقمي التي تسعى المملكة لتطبيقه في كافة المجالات، ويمكن للطلاب الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج من خلال موقع المسابقة للإطلاع على كافة التفاصيل، كما نشرت وزارة التعليم فيديو توضيحي للتعرف على هذه المسابقة.