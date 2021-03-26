النيابة العامة: السجن 51 عاماً ومصادرة 176 مليون ريال بحق تشكيل عصابي امتهن غسل الأموال

بلادي – الرياض :
أعلنت النيابة العامة، اليوم (الجمعة)، صدور أحكام بحق تشكيل عصابي، امتهن غسل الأموال، بالسجن لمدد تبلغ 51 عاماً وغرامات ومصادرات تجاوزت 176 مليون ريال.
وأوضحت النيابة أن تحقيقاتها كشفت عن تورط 11 متهماً من جنسية عربية ومواطنين اثنين بعمليات غسل وتهريب الأموال عن طريق استخدام حسابات مؤسسات تجارية تعمل في مجال المقاولات لإيداع مبالغ مالية واستقبال حوالات من بنوك ومصارف داخلية، ومن ثم تحويلها إلى حسابات في مصارف وبنوك خارجية مقابل نسبة 5% من كل عملية تحويل خارجية.
وأبانت أن الأحكام تضمنت مصادرة مبالغ مالية مضبوطة نقداً تجاوزت 700 ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة ومحجوزة في حساباتهم الشخصية تجاوزت 7 ملايين ريال.
وأشارت إلى أن الغرامات بلغت 166 مليون ريال، وشطب السجل التجاري لـ4 كيانات تجارية، وإبعاد الوافدين عن البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة مجدداً، ومنع المواطنين من السفر لمدد تماثل مدد سجنهما.
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