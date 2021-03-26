البنك المركزي يوضح ما أثير حول تعرض أحد العملاء لعملية احتيال

بلادي – الرياض :
أصدر البنك المركزي السعودي بيانا حول ما أُثير مؤخراً في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض أحد العملاء لعملية احتيال مالي، نتج عنها حصول المحتال على تمويل بصورة غير مشروعة، باستغلال بيانات العميل الشخصية التي أفصح عنها.
وأوضح البنك أنه قام فوراً بتشكيل فريق للتحقق من الأمر والاطلاع على حيثياته، فتبين أن جهة التمويل المشار إليها في المقطع هي شركة تمويل مرخصة حديثاً من البنك المركزي بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية.
وأضاف أنه تم إثر ذلك توجيه الشركة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع حدوث مثل هذا الاحتيال، مع استمرار البنك المركزي في العمل على استكمال التحقق من كافة الجوانب، واتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية.
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